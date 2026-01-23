Fortalecen acuerdos ámbito Legislativo y constructor

Con el objetivo de estrechar la vinculación entre el Poder Legislativo y el sector constructor, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, recibió en la “Casa del Constructor Chiapaneco” a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Alejandra Gómez Mendoza.

Durante el encuentro, el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, destacó que la presencia de la legisladora “fortalece la vinculación entre el Poder Legislativo y este organismo empresarial, lo cual resulta no solo necesario, sino una acción estratégica para abonar juntos al desarrollo ordenado, justo y sostenible de nuestro estado”.

Tamayo Carboney subrayó la confianza de la cámara en el diálogo institucional como vía para construir marcos normativos que respondan a la realidad de Chiapas.

“Nuestra Cámara es y busca seguir siendo un órgano de consulta responsable y técnico”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la participación activa de la CMIC en la elaboración de la nueva Ley de Obra Pública, donde aportaron “la experiencia del sector y la visión de quienes ejecutan obra, con la finalidad de que exista un piso más parejo para las empresas formales de la construcción”.