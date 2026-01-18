Fortalecen agenda cultural 2026

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) anunció una amplia agenda para 2026 que contempla la continuidad y fortalecimiento de programas emblemáticos como Nucú, Lunes de Danzón y Viva el Mariachi, además del lanzamiento de nuevas iniciativas como el Mercadito del Arte y un encuentro de mujeres creadoras, con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía y reactivar los espacios públicos.

Gabriela Abarca, directora del ITAC, destacó que varios de los programas que ya forman parte de la vida cultural de la capital chiapaneca no solo continuarán, sino que serán renovados y mejorados.

Programa

Entre ellos se encuentra el programa Nucú, un circuito cultural que se desarrolla en distintos parques de la ciudad y que este año llegará con mayor impulso y propuestas renovadas.

Asimismo, resaltó la continuidad de Lunes de Danzón, una de las actividades con mayor aceptación entre la ciudadanía, la cual en 2026 ampliará sus días de participación y contará con un valor agregado: la incorporación de una danzonera, una orquesta especializada que ofrece una experiencia distinta a la tradicional marimba.

“La respuesta de la gente ha sido muy buena, por eso el presidente municipal está impulsando este programa y destinando recursos para fortalecerlo”, señaló.

Ambiente familiar

La directora destacó que cada edición de Lunes de Danzón reúne a más de 100 personas de la comunidad danzonera, así como a ciudadanos que se suman para aprender, convivir y disfrutar de un ambiente familiar en espacios públicos.

Otro de los programas que seguirá vigente es Viva el Mariachi, el cual continuará promoviendo este género musical como parte de la identidad cultural de la ciudad.

Dentro de las nuevas propuestas, adelantó la creación del Mercadito del Arte, un espacio que se realizará cada 15 días en el parque Rincón del Arte, donde artistas locales podrán exhibir y vender sus obras, fomentando así la economía creativa y el contacto directo entre creadores y público.

Marzo

Aunado a esto, para el mes de marzo se tiene planeado un Encuentro de Mujeres Creadoras, que buscará visibilizar y reconocer el trabajo artístico de mujeres en distintas disciplinas.

Finalmente, Gabriela Abarca invitó a la población a mantenerse informada sobre todas las actividades culturales a través de las redes sociales del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, donde se difundirá la cartelera completa y la diversidad de opciones culturales disponibles para todos los sectores de la sociedad.