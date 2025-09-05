Fortalecen alfabetización con 30 mil kits escolares

Con el propósito de garantizar el derecho universal a la educación y en cumplimiento a la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación de Chiapas realizó la entrega de 30 mil kits a integrantes del programa de alfabetización Chiapas Puede, hecho que representa una acción contundente más en la erradicación del analfabetismo en los 124 municipios de la entidad.

Cada kit incluye libros, cuadernos de trabajo, lápices y diversos insumos esenciales para el desarrollo de las actividades escolares, y se entrega de manera gratuita y exclusiva a las personas oficialmente inscritas en el programa.

La estrategia se sustenta en el modelo “Matías de Córdova”, que incorpora materiales didácticos elaborados a partir del trabajo colaborativo de académicos, con un enfoque en las etnopedagogías y en la valoración de las raíces culturales de los pueblos originarios como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Distribución

La distribución del material se realiza de forma directa mediante los enlaces municipales, quienes entregan los kits a las y los asesores, y ellos a su vez a las y los educandos, bajo la supervisión de los coordinadores regionales del programa, garantizando un ejercicio sustentado en los principios de transparencia y legalidad.