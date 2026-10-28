Fortalecen alianza con la Unesco

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, sostuvo una reunión con Rosa Wolpert, Oficial Nacional de Educación de la Unesco en México, con el propósito de impulsar nuevas oportunidades de colaboración que contribuyan al fortalecimiento del Centro Mesoamericano de Física Teórica (MCTP), para la formación de talento científico y la generación del conocimiento.

Desde 2012, la Benemérita Unach mantiene una colaboración con el Instituto de Física Teórica de Trieste, Italia, hecho que ha permitido avanzar en la consolidación del MCTP.

Como parte de este proceso, el acuerdo para su reconocimiento como centro de categoría 2 bajo los auspicios de la Unesco entró en vigor en 2025, abriendo nuevas posibilidades para ampliar su alcance y cooperación internacional.

Vocaciones

El Centro Mesoamericano de Física Teórica representa una oportunidad para impulsar nuevas vocaciones científicas en México, Centroamérica y el Caribe, además de promover la colaboración académica en áreas prioritarias como física, energía, medio ambiente, inteligencia artificial, cómputo de alto desempeño y divulgación científica.

Al respecto, Oswaldo Chacón Rojas destacó la importancia de fortalecer la ciencia y la investigación como funciones sustantivas de la universidad, al considerar que la generación de conocimiento es fundamental para comprender y atender los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales de Chiapas y de la región mesoamericana.

Asimismo, subrayó que la educación superior debe propiciar condiciones para que las y los jóvenes desarrollen sus capacidades científicas, participen en proyectos de investigación de alcance internacional y contribuyan con soluciones innovadoras a las necesidades de sus comunidades.