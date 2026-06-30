Fortalecen alianza para impulsar la investigación

Con el propósito de promover acciones conjuntas en materia de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y formación académica, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) firmaron un Convenio General de Colaboración.

Este acuerdo permitirá la elaboración de proyectos de investigación, el desarrollo de programas tecnológicos y académicos, la prestación de asesorías técnicas y especializadas, así como la realización de servicio social y prácticas profesionales para las y los estudiantes, quienes podrán aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación universitaria.

Chacón Rojas

Durante el acto protocolario, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que la universidad comprende que su misión no se limita a la formación de profesionales, sino que también implica la generación de conocimiento y el impulso a la investigación con impacto positivo en la sociedad.

Acompañado por la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, destacó que esta alianza contribuirá al fortalecimiento de los programas académicos vinculados con el medio ambiente, la sustentabilidad y la generación de conocimiento, aprovechando la experiencia y capacidad técnica de los especialistas del Inifap.

Por su parte, el director del Centro de Investigación Regional Pacífico Sur del Inifap, Carlos Hugo Avendaño Arrazate, manifestó que el trabajo coordinado entre ambas instituciones permitirá fortalecer los programas de posgrado que ofrece la Unach, además de impulsar investigaciones conjuntas y proyectos productivos sustentables en beneficio de la región.

Compromisos institucionales

En tanto, el jefe del Campo Experimental Rosario Izapa del Inifap, Enrique Cándido Guerra Medina, subrayó la importancia de formalizar este tipo de acuerdos, ya que representan compromisos institucionales que deben trascender administraciones y mantenerse vigentes para generar beneficios a largo plazo para la sociedad chiapaneca.