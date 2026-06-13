Fortalecen alianzas para participación en la CIU

Con el objetivo de generar alianzas estratégicas que permitan la participación de un mayor número de personas en la Convención Internacional de la Universidad Autónoma de Chiapas (CIU 2026), el rector Oswaldo Chacón Rojas sostuvo una reunión con titulares y representantes de distintos ayuntamientos de la entidad.

Durante el encuentro, acompañado por integrantes del comité organizador, informó que del 24 al 28 de agosto la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) reunirá a investigadores, docentes, estudiantes, artistas y líderes comunitarios en congresos, simposios, páneles, seminarios, talleres y actividades culturales.

Municipios

En este marco, representantes de los municipios de San Fernando, San Andrés Larráinzar, Berriozábal, Acala, Ixtapa y Tuxtla Gutiérrez reconocieron que esta iniciativa permitirá a las y los profesionistas de sus localidades actualizar sus conocimientos en distintas áreas, al tiempo que ofrecerá a las nuevas generaciones herramientas complementarias para fortalecer su formación académica y profesional.

Acompañado por la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, explicó que la CIU 2026 representa un espacio donde convergen los conocimientos, experiencias y proyectos de la comunidad universitaria, con el propósito de compartirlos con la sociedad y proyectar al mundo la riqueza cultural, científica y académica de Chiapas.

Detalló que esta primera edición contará con 15 magnos eventos académicos y la participación de más de 12 mil asistentes provenientes de 17 países, además, se desarrollarán más de 200 ponencias y 20 conferencias magistrales.