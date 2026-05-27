Fortalecen apoyo escolar a jóvenes

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Sistema DIF Tuxtla, realizó la entrega de 37 paquetes escolares del programa Tux Útiles a estudiantes, con el objetivo de impulsar la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias tuxtlecas.

La entrega se realizó a estudiantes de cuarto semestre de la escuela Preparatoria del Estado No. 8, ubicada en la colonia Real del Bosque.

Propósito

Durante el acto, autoridades municipales destacaron que este programa forma parte de las acciones sociales enfocadas en brindar herramientas básicas a estudiantes de distintos niveles educativos, sobre todo en zonas donde las familias enfrentan dificultades económicas para cubrir los gastos del ciclo escolar.

Los paquetes escolares incluyen materiales esenciales para las actividades académicas, como cuadernos, lápices, bolígrafos, colores y otros artículos de uso diario, con el propósito de reducir la carga económica de madres y padres de familia y contribuir al desempeño educativo de las y los jóvenes.

De acuerdo con autoridades, el programa Tux Útiles busca fortalecer las condiciones de aprendizaje de estudiantes del municipio, además de fomentar la continuidad escolar y evitar el rezago educativo.

Asimismo, subrayaron que la educación representa una de las principales herramientas de desarrollo social, por lo que el organismo continuará impulsando acciones en beneficio de niñas, niños y jóvenes de la capital chiapaneca.

En el evento también estuvieron presentes la directora del Instituto de la Juventud, Gabriela Robles D’Amico; el coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez; y Adriana de León, encargada de la Dirección de Seguridad Alimentaria.