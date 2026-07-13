Fortalecen atención a casos de feminicidio en Tuxtla

La Fiscalía General del Estado participó en la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio del municipio de Tuxtla Gutiérrez, un espacio permanente de coordinación interinstitucional orientado al seguimiento de los casos, al fortalecimiento de la atención integral y a la consolidación de acciones que garanticen el acceso a la justicia para las víctimas indirectas de feminicidio en la zona metropolitana.

El fiscal de Distrito Metropolitano, Jesús Ernesto Molina Ramos, destacó que la atención de la violencia feminicida exige coordinación permanente entre instituciones, particularmente en la zona metropolitana, donde la suma de capacidades permite ofrecer respuestas más oportunas, fortalecer el seguimiento de los casos y brindar una atención integral con enfoque humanista a las víctimas indirectas y sus familias.

Asimismo, reconoció la estrecha coordinación que existe entre la Fiscalía de Distrito Metropolitano y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la cual ha permitido consolidar mecanismos de colaboración en favor de las mujeres.

La sesión contó con la participación del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Carlos Torres Culebro; de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezada por Paulina Lázaro; de la subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género, Ysolina Suárez Lacroix, así como de representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación para garantizar una atención más efectiva y sensible.

La Fiscalía General del Estado reafirma que la coordinación institucional constituye uno de los pilares fundamentales para consolidar una política pública eficaz que garantice a las mujeres una vida libre de violencia y fortalezca el acceso a la justicia en Chiapas.