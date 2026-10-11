Fortalecen atención a familias afectadas por feminicidio

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, participó en la primera sesión de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio, junto a la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género de Chiapas, Marian Vázquez; la secretaria municipal de Igualdad de Género, Dana Maza; y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Alejandro Lluch, para fortalecer la atención integral, proteger los derechos de las familias afectadas y dar seguimiento a sus necesidades.

Alcalde

Yamil Melgar refrendó su disposición de trabajar en coordinación con las instituciones estatales y destacó que ninguna dependencia puede atender por sí sola la complejidad de estos casos. Convocó a los integrantes de la mesa a mantenerse atentos, participativos y coordinados para concretar acciones. Señaló que la prevención requiere el compromiso de los tres órdenes de gobierno, las instituciones de justicia, seguridad, salud, educación y asistencia social, así como de la sociedad.

Durante la presentación de avances, Dana Maza informó que se da seguimiento a ocho familias: siete afectadas por casos de feminicidio y uno por feminicidio en grado de tentativa. Explicó que la colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas permite capacitar al personal municipal, facilitar los registros y avanzar hacia una entrevista única para evitar la revictimización. Mediante Mujeres que Transforman, también se atienden directamente 12 colonias que requieren intervención prioritaria, con aproximadamente 130 mujeres que participan en redes comunitarias y capacitaciones.

Preocupación

Marian Vázquez reconoció a Tapachula como uno de los municipios más activos en favor de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y destacó el plan de atención presentado. Reiteró la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez de fortalecer la estrategia Prevenir para el Buen Vivir y propuso ampliar la coordinación para atender a mujeres repatriadas y en contexto de movilidad, facilitar apoyo de interpretación y complementar la protección mediante los dos refugios estatales.

El alcalde también presentó materiales audiovisuales elaborados por el equipo municipal y difundidos en redes sociales y televisión para fortalecer la prevención. Participaron la subdirectora de Feminicidios de la Fiscalía, Rosa Anahí González; la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DIF Tapachula, Araceli Zetina; la representación de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, así como secretarias y secretarios, y directoras del Ayuntamiento Municipal. Prevenir para el Buen Vivir.