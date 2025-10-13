Fortalecen atención a mujeres víctimas de violencia

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la Mesa de Trabajo organizada por el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención integral y especializada a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, trabajando en inclusión directamente con usuarias víctimas y organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

Colaboración

A través de la Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos, representada por su titular Margarita Esther López Morales, enlace del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Poder Judicial refrendó su compromiso con la colaboración interinstitucional para la construcción de entornos seguros, justos y la atención prioritaria en casos de víctimas de violencia de género de los Centros de Justicia para las Mujeres en Chiapas.

Estos ejercicios de cooperación refuerzan el trabajo conjunto que impulsa el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, promoviendo desde la casa de la justicia una cultura de paz, respeto y equidad que garantice el acceso efectivo a los derechos humanos de las mujeres en todo el estado.