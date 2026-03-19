Fortalecen atención a víctimas de violencia

En el marco de las acciones para erradicar la violencia de género, el Voluntariado “Siempre a Lado de la Gente” de la Fiscalía General del Estado (FGE), impulsa un esquema de acompañamiento integral para mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia familiar y sexual, brindándoles no solo contención emocional, sino también herramientas para reconstruir su proyecto de vida.

Así lo dio a conocer su presidenta, Guadalupe Gómez Casanova, quien destacó que, siguiendo el decálogo humanista impulsado por el ejecutivo estatal, el voluntariado ha priorizado la atención a este sector de la población.

Postura

“Estamos dándole prioridad a la atención de las víctimas, niñas, niños, adolescentes y mujeres, víctimas directas e indirectas de violencia sexual y violencia familiar. Les damos un seguimiento de apoyo psicológico y también tratamos de ser enlace con otras instituciones para buscarles alguna beca o algún apoyo para que puedan salir adelante con su familia”, explicó Gómez Casanova.

Si bien, reconoció que no tiene una cifra exacta, la titular del voluntariado señaló que es un número considerable de mujeres las que llegan a denunciar, y es precisamente ahí donde el voluntariado enfoca su labor: en el acompañamiento a víctimas de violencia familiar e infantil.

Cuestionada sobre los avances en la materia, Gómez Casanova fue enfática al señalar que el camino aún es largo y que el trabajo debe ser permanente.

“Tenemos mucho por hacer, realizando pláticas de prevención. Como lo ha dicho el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, es un trabajo que debemos tener todas las instituciones y todos los voluntariados para poder prevenir estas violencias, que realmente no bajan en el estado de Chiapas, porque es una realidad, como dice el fiscal, no podemos tapar el sol con un dedo”, sostuvo.

Feminicidios

Ante las críticas que suelen surgir por el alza en delitos como los feminicidios, la entrevistada precisó que estos casos, en su mayoría, no están ligados a la delincuencia organizada, sino a dinámicas que se gestan en el núcleo familiar. “Es una costumbre de la sociedad que ocurre al interior de las viviendas, de los hogares”, puntualizó.

Gómez Casanova hizo un llamado directo a las mujeres para que pierdan el miedo y denuncien, subrayando la importancia de no normalizar la violencia en el hogar, ya que esto, advirtió, puede tener consecuencias fatales y perpetuar el ciclo de violencia en las nuevas generaciones.

“Debemos darle esa fortaleza, ese acompañamiento a esas mujeres para que no tengan miedo de que pueden salir a denunciar, de que no normalicen esa situación de violencia en sus hogares, porque es cuando termina en un feminicidio, por los golpes que han tenido y pues son el ejemplo de sus hijos. Si yo tengo una hija mujer y sufro violencia, mi hija cuando sea grande va a aceptar la violencia también, y si mi hijo ve violencia de su padre, los hijos varones pueden replicarla”, reflexionó.

Finalmente, envió un mensaje de confianza a la ciudadanía, asegurando que la Fiscalía General del Estado mantiene sus puertas abiertas para escuchar y hacer justicia.

“Que no se sientan solas las mujeres, la Fiscalía es de puertas abiertas para escucharlas y hacerles una justicia legal”, concluyó.