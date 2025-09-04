Fortalecen atención de trabajadores electricistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) sostuvieron una reunión tripartita para coordinar esfuerzos y mejorar la comunicación para la atención médica de los trabajadores electricistas y sus familias.

La reunión fue encabezada por el titular del IMSS en la entidad, doctor Hermilo Domínguez Zárate; el ingeniero Rafael Martínez Bernal, gerente de Transmisión Sureste CFE; el ingeniero Jorge Arturo Pérez, gerente regional de la CFE; y el licenciado Carlos Mario Sánchez Morales, coordinador regional del Suterm.

Durante el encuentro se abordaron diversos planteamientos para agilizar los procesos de atención médica e incapacidades para los agremiados.

Domínguez Zárate extendió una invitación a las y los trabajadores para que acudan a consulta de especialidad los fines de semana, en medicina interna, pediatría, ginecología y traumatología, toda vez que esta iniciativa busca no solo atender padecimientos existentes, sino también promover la prevención de enfermedades y optimizar el tiempo de atención a los derechohabientes.