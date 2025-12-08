Fortalecen atención humanitaria a migrantes

En un hecho sin precedentes, el gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de la Frontera Sur, formalizó la firma del primer Memorándum de Entendimiento conjunto con tres agencias del Sistema de Naciones Unidas: Acnur, OIM y Unicef.

Este instrumento cuatripartito representa un hito institucional y un avance trascendental en la construcción de un modelo integral de atención a la movilidad humana en la entidad.

Protocolo

La firma fue encabezada por la titular de la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, junto al representante de Acnur en México, Giovanni Lepri; la jefa de Misión de la OIM en México, Dana Graber Ladek; y la representante adjunta de Unicef en México, Maki Kato, quienes signaron este compromiso para fortalecer la atención humanitaria y la protección de las personas en contexto de movilidad.

Este Memorándum establecerá un marco de cooperación interinstitucional orientado a mejorar las condiciones de recepción, reforzar capacidades institucionales, facilitar el acceso a servicios esenciales y promover la integración local de personas connacionales repatriadas, desplazadas internas, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias de protección complementaria y apátridas.

Trabajo colaborativo

Cabe destacar que durante los últimos meses, la Secretaría de la Frontera Sur, mediante la Subsecretaría de Movilidad Humana, dirigida por Eduardo Antonio Castillejos, impulsó la formalización de esta alianza, fortaleciendo el trabajo colaborativo con las tres agencias de Naciones Unidas.

A través de encuentros, diagnósticos, capacitaciones y acciones en territorio, se han identificado necesidades, compartido capacidades y construido soluciones orientadas a una atención más humana, efectiva y alineada con la Ley para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana en Chiapas, aprobada por el Congreso local y publicada en junio de este año.

La Secretaría de la Frontera Sur, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, será responsable de la coordinación y seguimiento de los compromisos derivados de este acuerdo, reafirmando la voluntad del Gobierno del Estado de fortalecer sus políticas públicas con enfoque humanitario y de derechos, así como de consolidar la cooperación con actores internacionales especializados.