Fortalecen atención Unidades Médicas Rurales

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, comentó que las unidades médicas rurales deben mantener el enfoque intercultural, donde las enfermeras y los enfermeros son bilingües, que hacen mucho trabajo de acción intensiva en localidades.

Destacó que ya no solo se enfocan en cabeceras municipales, sino localidades pequeñas en la búsqueda intencionada de casos, también en el fortalecimiento y acompañamiento de la medicina tradicional y de la partería en la identificación de embarazos de alto riesgo.

Primarias públicas

El enfoque es y debe ser seguir fortaleciendo el primer nivel de atención. Para eso, una de las acciones que están realizando junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) es que en todas las escuelas primarias públicas del país, en cada localidad, se hagan recorridos para identificar temas de nutrición.

Se verifica el peso, talla, agudeza visual y salud bucal para crear nuevos expedientes para las niñas y los niños que lo necesitan, que presentan alguna condición y se pueda atender de manera oportuna. “Es una especie de boleta sobre el estado de salud que guardan y se vincula con la clínica correspondiente”.

Adultos mayores

También, a través de la Secretaría del Bienestar, se hace un esfuerzo considerable por los adultos mayores, para poder visitar casa por casa e identificar a todo adulto mayor de 65 años a fin de que reciba una consulta domiciliaria, y así, detectar casos de enfermedades fuera de control o que deben tener atención inmediata.

El director dijo que en el reciente proceso de contratación de médicos y médicas especialistas para Chiapas, fueron seleccionados varios de los que se carecía en algunas zonas. Muchos de ellos fueron adscritos a hospitales rurales para fortalecer la atención a la población.