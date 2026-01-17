Fortalecen atención y orientación al visitante

Durante el Operativo Vacacional implementado por la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas (Sectur Chiapas), se reforzaron las acciones de orientación y atención al visitante en los principales destinos turísticos de la entidad: San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y Tuxtla Gutiérrez. A través de los Módulos de Información Turística y en coordinación con instancias estatales y municipales, se brindó atención a turistas nacionales e internacionales, promoviendo recorridos seguros, informados y un mayor aprovechamiento de la oferta cultural y natural del estado.

Bienvenida

Como parte de este operativo, en los módulos ubicados en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y en la terminal de autobuses ADO, se contó con la participación de los Ayuntamientos de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez y Copainalá, quienes realizaron muestras culturales, gastronómicas y de promoción turística, fortaleciendo la bienvenida a quienes visitaron Chiapas durante la temporada decembrina.

De manera complementaria, la Secretaría de Turismo llevó a cabo una capacitación dirigida a jóvenes universitarios de la licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), quienes realizan su servicio social en los Módulos de Información Turística ubicados en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), la Terminal ADO y el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

Objetivo

Esta acción tuvo como objetivo fortalecer la calidad en la atención al visitante, abordando temas como atención y calidad en el servicio, geografía turística de Chiapas y el llenado del perfil del turista.

Con estas acciones, la Sectur Chiapas refrenda su compromiso de ofrecer una experiencia turística cercana, profesional y representativa de la identidad chiapaneca, consolidando al estado como un destino extraordinario por naturaleza.