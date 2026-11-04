Fortalecen bibliotecas y dialogan con sindicatos

Para preservar los acervos bibliográficos de los planteles de la Coordinación Centro Fraylesca, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Indra Ruth Toledo Coutiño, encabezó la entrega de material de encuadernación a sus bibliotecas. Con ello, los estudiantes contarán con libros en buen estado para aprender.

El material fortalece las tareas de reparación, mantenimiento y conservación de estos acervos. Las bibliotecas son espacios fundamentales para el aprendizaje, pues sus libros permiten descubrir, conocer y construir nuevas ideas.

Toledo Coutiño subrayó que estos espacios son esenciales en el quehacer académico y que preservar sus colecciones es una responsabilidad compartida. “Cada volumen intervenido a tiempo, cada página rescatada y cada manual protegido representan un recurso que se recobra para el aprendizaje”, afirmó.

Durante la jornada, la bibliotecaria del Plantel 13 Tuxtla Oriente, María Elena Cruz Noriega, impartió un taller práctico en el que explicó cómo reparar y conservar los libros.

Más tarde, la directora general encabezó una reunión de bienvenida con el Comité Ejecutivo del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), que dirige su secretario general, Esdras Humberto de León Pinto. Ambas partes reafirmaron su voluntad de sumar esfuerzos, consolidar proyectos comunes y trabajar en sintonía.

En otro momento, recibió a Uber Gamboa Escobar, secretario general del Sindicato Independiente del Movimiento de Renovación Sindical (SI.Moresi), y a integrantes de su Comité Ejecutivo. En la reunión, coincidieron en mantener la comunicación e impulsar acciones en beneficio de las y los trabajadores de la institución.

En ambos encuentros, el objetivo fue el mismo: garantizar el bienestar laboral de las y los trabajadores y reflejarlo en mejores aulas para las y los estudiantes de Chiapas.