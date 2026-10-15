Fortalecen bienestar emocional de estudiantes

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Plantel 22 Ricardo Flores Magón, llevó a cabo pláticas sobre salud mental dirigidas a la comunidad estudiantil, con el propósito de promover el bienestar emocional, la expresión responsable de las emociones y la importancia de solicitar apoyo cuando sea necesario.

Al respecto, la directora del plantel, Erika Ileana Aquino Castillejos, destacó que generar espacios de orientación contribuye a fortalecer entre las y los jóvenes una cultura de respeto, empatía, autocuidado y acompañamiento.

Importancia

Aquino Castillejos reconoció la participación del alumnado, quienes reflexionaron sobre la importancia de expresar sus emociones, pedir ayuda de manera oportuna y escuchar a los demás sin juzgar.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Dirección General del Cecytech, a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, por impulsar acciones orientadas a la formación integral y al bienestar de las juventudes.

Durante la jornada, personal de Salud Municipal del Ayuntamiento de Venustiano Carranza brindó información y orientación en materia de salud mental, favoreciendo herramientas para el cuidado personal y una convivencia más saludable.