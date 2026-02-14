Fortalecen bienestar laboral con Jornada de Vacunación

Con el propósito de fortalecer el bienestar de su base trabajadora, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo una Jornada de Vacunación en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), como parte de las acciones orientadas al cuidado integral del personal que diariamente contribuye a la formación académica en la entidad.

La actividad se desarrolló en instalaciones del colegio, donde personal médico aplicó las dosis correspondientes al personal docente, administrativo y directivo, promoviendo la prevención de enfermedades y reforzando la cultura del autocuidado en el ámbito laboral.

Entornos saludables y seguros

Estas acciones forman parte de la visión institucional que impulsa el director general, Luis Guadalupe Morales Ángeles, orientada a generar entornos saludables y seguros para quienes integran la comunidad educativa, reconociendo que una institución sólida se construye con trabajadoras y trabajadores sanos y comprometidos.

Por su parte, representantes de la SSA destacaron la importancia de mantener esquemas de vacunación actualizados, subrayando que la coordinación interinstitucional permite ampliar la cobertura preventiva y fortalecer la salud pública en beneficio de la sociedad chiapaneca.

La Jornada de Vacunación brindó un beneficio directo al personal del Cecytech al facilitar el acceso oportuno a servicios preventivos, contribuyendo a reducir riesgos sanitarios y a garantizar condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones educativas.