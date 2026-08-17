Fortalecen bomberos cultura de la prevención

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y brindar herramientas clave a la ciudadanía, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez impartió en días recientes una capacitación especializada a un grupo de periodistas en su estación central.

El coordinador operativo de la corporación, Eloy Cruz Llaven, detalló los alcances de estos cursos, que se ofrecen de manera abierta a toda la población, y explicó los requisitos para acceder a ellos.

Explicó que la jornada de capacitación para comunicadores se realizó por instrucción del presidente del patronato de bomberos, Rodolfo Gálvez Gómez, con el fin de que los periodistas conozcan de cerca la labor del bombero y adquieran conocimientos básicos en primeros auxilios, uso y manejo de extintores, así como técnicas para la atención inicial de incendios.

“También por ahí tenemos un escenario donde vamos a tener una cocina de los accidentes que siempre ocurren”, señaló Cruz Llaven, haciendo referencia a los simulacros que forman parte de la instrucción.

Destacó que muchos incendios domésticos se originan por descuidos cotidianos, como el exceso de grasa en sartenes o la falta de atención mientras se cocina.

El objetivo es que los asistentes aprendan técnicas de control mientras el cuerpo de bomberos llega al lugar del siniestro.

Estas capacitaciones no se limitan a los medios de comunicación. El coordinador operativo subrayó que la invitación está abierta a toda la población en general, así como a empresas privadas que deseen preparar a su personal.

“Sabemos que estos siniestros, tarde que temprano se dan aquí en la capital, a veces por cortocircuito, a veces por un descuido humano”, advirtió.

Esquema de precios

Aclaró el esquema de costos para acceder a estas capacitaciones. Detalló que existen dos modalidades:

Para empresas privadas: se cobra una “cuota de recuperación” que cubre el material utilizado y contribuye al sostenimiento de la corporación.

Cabe recordar que el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez no depende del gobierno, sino que es una institución independiente que opera a través de un patronato.

Para la población en general, escuelas y colonias, la capacitación es totalmente gratuita.

Para solicitar un curso gratuito, los interesados deben acercarse a la estación de bomberos y realizar la petición mediante un oficio, especificando qué tipo de capacitación necesitan.

De igual manera, la corporación puede acudir a las instalaciones del solicitante si así se requiere.