Fortalecen calidad de los servicios de salud

El secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, encabezó la firma del acta de reinstalación del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (CEISS), con el objetivo de fortalecer la coordinación y dar seguimiento a las acciones orientadas a mejorar la calidad y seguridad de los servicios de salud que se brindan a la población chiapaneca.

Durante su intervención, el secretario de Salud destacó que el CEISS constituye un espacio estratégico para la articulación de esfuerzos entre las instituciones del sector, mediante la evaluación de riesgos sanitarios, el análisis de los procesos de atención médica y de gestión, así como la definición de acciones de mejora continua que contribuyan a disminuir eventos adversos y fortalecer la atención integral de las personas usuarias.

Atribuciones

Asimismo, como parte de las atribuciones del CEISS está la planificación de las acciones relacionadas con la prestación de los servicios médicos para la atención por enfermedades respiratorias, muerte materna y perinatal, infecciones asociadas a la atención de la salud, calidad y seguridad del paciente, seguridad sanguínea, farmacovigilancia, vigilancia de la resistencia antimicrobiana, salud mental, atención a personas que viven con VIH y virus de la hepatitis C, además de cualquier enfermedad emergente que ponga en riesgo la salud poblacional.