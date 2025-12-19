Fortalecen canales de comunicación con la ciudadanía

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se reunió con representantes de 18 colonias en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, para fortalecer los canales de comunicación y las estrategias en materia de prevención y combate de delitos.

Acompañado de Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula, y el subsecretario Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; Óscar Aparicio expresó que como lo ha instruido el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, con una visión humanista y cercana al pueblo, está recorriendo los municipios para escuchar de manera directa y de viva voz las necesidades y propuestas de los diferentes sectores de la sociedad.

Calificación y evaluación

“Hoy en materia de seguridad hemos avanzado muchísimo, la realidad es que los números no mienten. El Secretariado de Seguridad Pública Nacional y Sistema Nacional de Seguridad Pública, hacen siempre una calificación y evaluación de nuestro desempeño. En Chiapas vamos avanzado, gracias al liderazgo de nuestro gobernador, es quien encabeza las estrategias en materia de seguridad pública, alineado a la estrategia de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”, declaró.

Agregó: “Con el presidente Yamil Melgar Bravo ya son diez meses trabajando juntos, resultado de esto, son los cero robos en carreteras, el centro de Tapachula tiene otra cara al erradicar los delitos, sin embargo, reconocemos que hay focos rojos, es lo que hoy venimos a trabajar, pero de manera coordinada con la ciudadanía que hace la diferencia”.

Planes

En la reunión de trabajo se abordaron temas en materia de instalación de cámaras de video vigilancia en sectores estratégicos, integración de grupos de WhatsApp, así como mecanismos de coordinación con la ciudadanía para una atención oportuna ante cualquier emergencia.