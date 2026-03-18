Fortalecen capacidades municipales en Chiapas

Con el objetivo de consolidar gobiernos municipales más transparentes, eficientes y cercanos al pueblo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) llevó a cabo el curso de capacitación “Nuevos lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia”, dirigido a servidoras y servidores públicos responsables de la generación, actualización y publicación de información pública.

Transparencia

Durante su intervención, la titular de la SAyBG, Ana Laura Romero Basurto, subrayó que la transparencia no solo es una obligación legal, sino un compromiso ético con la ciudadanía. Destacó que la correcta implementación de los nuevos lineamientos fortalece la confianza pública, impulsa la rendición de cuentas y consolida un gobierno abierto, cercano y responsable, en el marco de la Nueva ERA.

Asimismo, hizo un llamado a las y los participantes a mantenerse en constante actualización, asumir con responsabilidad sus funciones y trabajar de manera coordinada para garantizar el cumplimiento puntual de las disposiciones normativas vigentes.

Aspectos técnicos

La capacitación fue impartida por Carlos Téllez Girón Gómez, director de Capacitación y Promoción, y Hugo Gómez Vicente, director de Obligaciones de Transparencia, quienes desarrollaron de manera detallada los aspectos técnicos, metodológicos y operativos necesarios para la correcta implementación de los nuevos lineamientos.

Durante la jornada se abordaron temas clave como los criterios para la publicación de la información, los procesos de homologación de datos, la estandarización de formatos, así como el uso de herramientas digitales para fortalecer la gestión y actualización de los portales institucionales. De igual modo, se brindó orientación práctica para la correcta integración de la información en las plataformas correspondientes, además de atender dudas específicas de las y los asistentes.

El curso también propició un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre las dependencias participantes, lo que permitió identificar áreas de oportunidad y fortalecer las buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información.

En esta capacitación participaron representantes de diversos municipios y organismos, entre ellos: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Altamirano, Tonalá, Reforma, San Juan Cancuc, Ocosingo, Motozintla, Mapastepec, Tecpatán, Palenque, Simojovel, Suchiapa, Sunuapa, Teopisca, Zinacantán, Solosuchiapa, Ocozocoautla, Siltepec, Pichucalco, Villaflores, Rincón Chamula, Pantepec, Villa Corzo y Tapilula; así como organismos como Smapa Tuxtla Gutiérrez, Sapam Suchiate, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Tonalá, Sapam San Cristóbal de Las Casas, y los Sistemas DIF de Tapachula, Suchiate, Tila y San Cristóbal de Las Casas.

Con este tipo de acciones, la SAyBG refrenda su compromiso con el principal eje de la Nueva ERA: impulsar una cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la construcción de un gobierno más eficiente, íntegro y al servicio del pueblo de Chiapas.