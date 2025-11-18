Fortalecen capacitación de bomberos del Soconusco

En sinergia con el Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas y la Estación de Bomberos de Cacahoatán, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, realizó con éxito la Jornada de Capacitación a Bomberos de la Región Soconusco, con el propósito de fortalecer las habilidades y conocimientos del personal que atiende emergencias en la zona.

Atención oportuna

El titular de la dependencia, Luis Demetrio Martínez López, destacó que estas acciones responden a las instrucciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, quien ha señalado la importancia de consolidar cuerpos de emergencia preparados, coordinados y con formación actualizada para la atención oportuna de incidentes.

Martínez López explicó que la jornada incluyó reforzamiento teórico y práctico orientado a la extinción de incendios, brindando nuevas técnicas, perfeccionando procedimientos y elevando la capacidad operativa del personal.

La capacitación se extendió a los cuerpos de bomberos de toda la región, con la participación de la Delegación Regional de Protección Civil Soconusco, el Heroico Cuerpo de Bomberos Tapachula, la Secretaría de PC Cacahoatán, el H. Cuerpo de Bomberos de Cacahoatán y la Secretaría de PC Tapachula.

Fortalecimiento

El servidor público municipal agradeció especialmente al Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, que a través del Capitán César Cameras contribuyó al fortalecimiento técnico y operativo de los participantes.

“En esta Secretaría siempre serán bienvenidos para compartir conocimiento, sin importar la institución de procedencia, juntos, no solo apagamos incendios, encendemos esperanza, porque vivir para servir y servir hasta morir, juntos nos cuidamos mejor”, finalizó.