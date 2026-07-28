Fortalecen capacitación de servidores públicos

Con el compromiso de fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las y los servidores públicos, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, impartió el tercer módulo del curso “De la Auditoría a la Sanción: La Construcción Jurídica del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)”, dirigido al personal de la dependencia.

Durante la capacitación, Romero Basurto destacó que la correcta integración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa constituye una etapa fundamental para garantizar procedimientos sólidos, objetivos y apegados a derecho, contribuyendo al fortalecimiento del combate a la corrupción y a la consolidación de instituciones más transparentes y eficientes.

En este tercer módulo se abordaron los elementos jurídicos indispensables para la elaboración del IPRA, enfatizando la importancia de sustentar adecuadamente los hechos, las pruebas y la fundamentación legal que permitan dar certeza a los procedimientos de responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.

Romero Basurto reiteró que la profesionalización permanente del personal es una prioridad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que permite fortalecer las capacidades institucionales para actuar con legalidad, imparcialidad y eficacia, en congruencia con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar un gobierno honesto, cercano y comprometido con la rendición de cuentas.