Fortalecen colaboración para desarrollo del campo

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) dieron un paso hacia el fortalecimiento de la colaboración académica y científica con la firma de una carta de intención, realizada en las instalaciones de la Rectoría.

Tras la firma del documento, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que este instrumento formaliza la relación que ya existe entre investigadoras, investigadores y especialistas de ambas instituciones, al tiempo que contribuye al cumplimiento de una de las principales misiones de la universidad: generar soluciones y conocimiento que contribuyan al desarrollo del campo chiapaneco.

Investigación y vinculación

Señaló que, ante la vocación agropecuaria de Chiapas, la Unach reconoce la responsabilidad que tiene de acompañar a las y los productores del campo; en este sentido, afirmó que la colaboración con el IICA representa un paso adelante para fortalecer y mejorar el trabajo que se desarrolla en materia de investigación y vinculación con el sector.

Por su parte, el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, subrayó que, en el contexto actual, la agricultura tropical desempeña un papel fundamental para responder a la creciente demanda mundial de alimentos, por lo que consideró prioritario ampliar la investigación, la cooperación y la vinculación en este ámbito.

Ibrahim destacó además la ubicación estratégica de Chiapas, por su vínculo tanto con Centroamérica como con Norteamérica, lo que representa una oportunidad para impulsar acciones de cooperación y desarrollo agropecuario.

Como parte de esta agenda de colaboración, posteriormente a la firma de la carta de intención, Muhammad Ibrahim impartió la Conferencia Magistral “Transformación sostenible del sector agropecuario en las Américas: innovación, seguridad alimentaria y resiliencia climática para el futuro”, en el marco del Congreso Internacional de la DES Ciencias Agropecuarias, como parte de la CIU Unach 2026.