Fortalecen colaboración técnica en materia hídrica

Con el propósito de impulsar acciones conjuntas que, desde el ámbito de sus respectivas competencias, permitan el desarrollo de proyectos viables y socialmente útiles, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG), firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado (CEAS), acto encabezado por el presidente del CICTG, Mario Humberto Coronel Vera, y por la directora general de la CEAS, Karina Montesinos Cárdenas.

En este marco, se contempla la organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias, simposios, exposiciones, mesas de análisis, talleres y congresos, entre otros encuentros profesionales.

Convenio

Asimismo, el convenio abre la puerta al desarrollo de proyectos hídricos conjuntos orientados al mejoramiento de los procesos de supervisión y construcción de obra, con el objetivo de generar soluciones técnicas aplicables que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población beneficiaria.

De igual forma, se prevé la colaboración en trabajos tecnológicos y técnicos especializados relacionados con la reforestación, la educación y la sensibilización social, así como el impulso a campañas sobre el uso responsable del agua y la preservación de su calidad. A ello se suma la promoción de acciones para la reforestación de cuencas hidrográficas, encaminadas a reducir la erosión, fortalecer los ecosistemas y mejorar las condiciones del recurso hídrico.

Al respecto, Mario Humberto Coronel Vera destacó que este convenio representa una oportunidad para que el conocimiento técnico y la experiencia del gremio de ingenieros civiles se traduzcan en proyectos mejor planeados y ejecutados.

Colaboración

Señaló que la colaboración con la CEAS permitirá aportar soluciones sustentadas en criterios técnicos, responsabilidad social y visión de largo plazo.

Por su parte, la directora general de la CEAS, Karina Montesinos Cárdenas, subrayó que, tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se trabaja en el fortalecimiento del Banco de Proyectos, privilegiando aquellos que cuenten con sustento técnico sólido y respondan a la realidad de cada región.