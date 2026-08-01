Fortalecen competitividad turística en la entidad

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de los destinos turísticos de la entidad, la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas, en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), llevó a cabo el Curso Propedéutico del Certificado de Competitividad Global en la Industria de Reuniones, dirigido a integrantes de la cadena de valor turística de diversos municipios.

La capacitación reunió a representantes del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez, así como a prestadores de servicios y actores del sector provenientes de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Palenque, Comitán y la capital chiapaneca, quienes participaron en dos jornadas de formación especializada enfocadas en fortalecer la industria de reuniones.

Durante el primer día, los especialistas Javier Gámez y José Bisteni impartieron las ponencias Producción de eventos temáticos y Destinos competitivos, respectivamente, compartiendo estrategias para la creación de experiencias turísticas innovadoras y el posicionamiento de los destinos en un mercado cada vez más competitivo.

En la segunda jornada, las conferencistas Eleonora García y Ligia González abordaron los temas Participación en expos especializadas y Candidaturas de congresos, enfocados en fortalecer las capacidades para atraer eventos nacionales e internacionales que impulsen la economía local.