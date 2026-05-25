Fortalecen compromiso social a través de Chiapas Puede

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 11 Oxchuc, fortalece su compromiso social a través de la participación estudiantil en el programa de alfabetización Chiapas Puede, iniciativa enfocada en apoyar a personas jóvenes y adultas en el aprendizaje de la lectura y escritura.

La directora del Cecytech 11 Oxchuc, Dana López Gómez, destacó que Chiapas Puede representa una oportunidad invaluable para fortalecer los conocimientos, habilidades y valores de las y los estudiantes, permitiéndoles contribuir al desarrollo de sus comunidades mediante acciones solidarias y de servicio social.

Acciones solidarias

A través de círculos de lectura y acompañamiento educativo, las y los alumnos brindan apoyo a personas mayores y habitantes de sus comunidades que buscan aprender a leer y escribir, promoviendo la inclusión, la empatía y el acceso a mejores oportunidades de desarrollo personal y social.

Asimismo, señaló que estas actividades fortalecen en las juventudes valores como la responsabilidad, el humanismo y el compromiso comunitario, contribuyendo a una formación integral dentro y fuera de las aulas.

El Cecytech reafirma así su compromiso con una educación humanista y con sentido social, impulsando acciones que permitan a las y los estudiantes convertirse en agentes de transformación y apoyo para sus comunidades.