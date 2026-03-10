Fortalecen comunicación y coordinación de mandos

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, encabezó una reunión de trabajo con mandos de esta institución de seguridad para evaluar de manera directa los resultados y dar seguimiento a las estrategias y acciones operativas que se implementan en todo el territorio chiapaneco.

Aparicio Avendaño destacó que Chiapas tiene un nuevo rostro de seguridad, gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para invertir en equipo, capacitación, herramientas tecnológicas y mejores condiciones labores para los cuerpos de seguridad.

Postura

“El éxito de la seguridad en Chiapas es gracias a la voluntad política de nuestro gobernador para no escatimar recursos en la consolidación de la paz en todos los rincones de nuestro estado. Esta reunión es para no bajar la guardia, hoy nos estamos evaluando con nuestros propios números y el compromiso es mayor, la seguridad se garantiza todos los días con coordinación, comunicación y estrategia”, declaró.

Finalmente, el titular de la SSP exhortó a las y los subsecretarios, directores, coordinadores y jefes de unidad a reforzar las acciones operativas y administrativas para brindar una atención inmediata y eficiente a la ciudadanía.