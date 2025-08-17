Fortalecen controles sanitarios contra el GBG

Autoridades federales, estatales y municipales fortalecieron los controles sanitarios en la frontera con Guatemala, puntos de revisión y patrullajes, para evitar el ingreso de ganado afectado con gusano barrenador (GBG), aseguró el delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), Eduardo Vázquez Méndez.

Estiman dos mil casos

Reconoció que en el Soconusco se han presentado al menos dos mil casos de la plaga, ante lo cual el Gobierno del Estado implementó un programa emergente para la atención del hato con la aplicación de medicamento ivermectina a unas 50 mil cabezas y se sigue, con una segunda etapa.

Aclaró que en hecho de detectar algún rancho con casos de la plaga, no se cuarentena, por el contrario, se le brinda la atención con el tratamiento adecuado para evitar que se siga expandiendo.

“Por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar estamos implementando el programa emergente contra el gusano barrenador, con la entrega de ivermectina a los ganaderos; se trata de un desparasitante y repelente que se aplica al ganado”, explicó.

Acciones de Senasica

Ello paralelo a las acciones que realiza el Servicio Nacional Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión de Atención a la Fiebre Aftosa (CPA), para atender todos los casos que se reportan.

Dijo que en aquellos casos en donde se detectan nuevos brotes de la plaga se realizan dispersiones de moscas estériles para su control, pero lo más importante es que se tomen las medidas preventivas.

En Chiapas el hato ganadero lo representa más de un millón de cabezas, siendo un sector muy importante para la economía, por lo que la finalidad es protegerlo.

Vázquez Méndez indicó que en la región del Soconusco los municipios en donde se han reportado más casos son Tapachula, Acacoyagua, Tuzantán y Mazatán.