Fortalecen cooperación con industrias de Guatemala

Puerto Chiapas recibió la visita de una comitiva de la Cámara de la Industria de Guatemala, liderada por la Secretaría de la Frontera Sur, integrada por empresarios y potenciales clientes del país vecino.

Durante el encuentro, el vicealmirante retirado, Mateo Arzate Loza, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, dio la bienvenida a la delegación, destacando la importancia de fortalecer la cooperación binacional y las oportunidades logísticas para la región.

Visión de crecimiento

Asimismo, Raquel Gálvez, gerente comercial, brindó una presentación en la que expuso la situación actual del puerto y la visión de crecimiento e infraestructura a corto plazo de Puerto Chiapas, resaltando su potencial para atender carga proveniente de Centroamérica.

Este tipo de encuentros reafirman el compromiso de Puerto Chiapas por impulsar el comercio regional, fortalecer los lazos binacionales y posicionar al puerto como un punto estratégico para el desarrollo logístico del sur de México y Centroamérica.