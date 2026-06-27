Fortalecen coordinación con CFE y Suterm

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas participó en la Primera Reunión Estatal Tripartita 2026 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), con el objetivo de dar seguimiento a casos de atención médica y fortalecer la coordinación institucional en beneficio de las y los trabajadores electricistas y sus familias.

La sesión de trabajo se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la CFE, donde autoridades de las tres instituciones coincidieron en que el diálogo permanente y el trabajo conjunto son fundamentales para atender con oportunidad las necesidades de la derechohabiencia.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que el Instituto mantiene una política de puertas abiertas y comunicación permanente con los sectores productivos y sindicales, lo que permite dar seguimiento puntual a los casos y mejorar la calidad de los servicios.

Dieron la bienvenida

Durante la apertura, el gerente de la División de Distribución Sureste de la CFE, Hugo Martínez Lendechy, dio la bienvenida a las y los asistentes y destacó la importancia de mantener estos espacios de coordinación.

Por su parte, el coordinador regional Sureste del Suterm, Carlos Mario Sánchez Morales, reconoció la disposición del IMSS y la CFE para mantener una agenda de trabajo permanente que permita atender de manera más eficiente las necesidades del gremio.

En su intervención, el gerente del Área de Transmisión Sureste de la CFE, Miguel Ángel Domínguez Herrera, resaltó que la coordinación interinstitucional favorece la construcción de acuerdos para fortalecer la atención integral de las y los trabajadores.