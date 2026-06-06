Fortalecen coordinación con Grupo Maya

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y promover alianzas estratégicas que contribuyan al bienestar de las y los chiapanecos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño a través de la Subsecretaría de Servicios Estratégicos de Seguridad, sostuvo una reunión de coordinación institucional con directivos de Grupo Maya y representantes de la Revista Campo Marte en la Ciudad de México.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones corporativas de Grupo Maya, durante la reunión se abordaron temas relacionados con la seguridad patrimonial, protección ejecutiva, custodia especializada y modelos integrales de seguridad, además de la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a la protección de personas, bienes e instalaciones estratégicas.

Permisos vigentes

Asimismo, se destacó que Grupo Maya mantiene operaciones en Chiapas y cuenta con los permisos vigentes para la prestación de servicios de seguridad privada, lo que favorece la coordinación institucional y la colaboración en acciones encaminadas a elevar los estándares de seguridad en la entidad.

De igual forma, se analizaron mecanismos de colaboración para impulsar estrategias conjuntas enfocadas en la prevención, la protección de activos estratégicos y la implementación de modelos de gestión de riesgos que contribuyan a la seguridad de instituciones públicas y privadas.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo continúa construyendo alianzas estratégicas que fortalecen la prevención, la innovación y la seguridad en beneficio del pueblo de Chiapas. En esta Nueva ERA de Seguridad.