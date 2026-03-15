Fortalecen coordinación con reunión estatal

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo la segunda reunión de trabajo con presidentes de academias estatales de los componentes fundamental, ampliado y laboral, con el objetivo de fortalecer la coordinación académica, impulsar el trabajo colegiado y consolidar estrategias que contribuyan a elevar la calidad educativa en el subsistema.

En la Sala de Medios, Carmen Vázquez Hernández, de la Dirección General, autoridades educativas, docentes y representantes de academias estatales participaron en este encuentro institucional orientado a fortalecer la planeación académica y consolidar los trabajos derivados de la Primera Jornada Académica Cecytech 2026.

Trabajo colaborativo

Durante su intervención, el director general del Cecytech y coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que el trabajo colaborativo entre las academias es fundamental para impulsar la excelencia educativa, fortalecer el desempeño docente y garantizar que las y los estudiantes cuenten con una formación integral acorde con los retos actuales.

En este sentido, subrayó que estas acciones se alinean con la visión educativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reiterado que la educación es uno de los pilares para el desarrollo social y la transformación de Chiapas, promoviendo iniciativas que fortalezcan la calidad del aprendizaje y la profesionalización docente.

Reconocimiento

Durante la reunión se llevó a cabo la entrega de constancias a presidentes de academias estatales, en reconocimiento a su participación y compromiso en la consolidación del trabajo académico que permite coordinar esfuerzos disciplinares y fortalecer el desarrollo de las academias en el estado.

Finalmente, las y los participantes coincidieron en que este encuentro permitirá avanzar en la integración del Plan de Acción Estatal y en la definición de criterios para el desarrollo de las academias locales, regionales y estatales; fortaleciendo así la colaboración académica y el impulso de una Educación Media Superior de calidad para la juventud chiapaneca.