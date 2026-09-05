Fortalecen coordinación institucional

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, sostuvo reuniones de trabajo con subsecretarios y contralores de distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, como parte de las acciones para fortalecer la coordinación y seguimiento de las políticas de prevención y combate a la corrupción.

Durante los encuentros se revisaron avances, retos y líneas de acción para consolidar mecanismos de vigilancia, control interno, transparencia y rendición de cuentas, además de reforzar la comunicación entre las áreas responsables de garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Compromiso

Romero Basurto destacó la importancia de mantener un trabajo permanente y coordinado con las instituciones, privilegiando la prevención, atención oportuna y cumplimiento de las disposiciones legales, con el objetivo de que cada área de gobierno actúe con responsabilidad y compromiso frente a la ciudadanía.

Estas reuniones forman parte de una agenda de trabajo encaminada a fortalecer las capacidades institucionales y generar mejores resultados en materia de control y fiscalización, bajo los principios que distinguen al gobierno de la Nueva ERA.

La SAyBG refrenda así su compromiso de trabajar de manera cercana con las dependencias y organismos estatales para consolidar una administración pública honesta, transparente, eficiente y con cero tolerancia a la corrupción, en concordancia con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.