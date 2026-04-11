Fortalecen coordinación interinstitucional

Durante la presentación de Mandos Adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo y del coordinador de la Zona Sureste de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, Isaías Gesset Pichardo Sotelo, destacó que hoy en Chiapas, con cooperación, comunicación y coordinación interinstitucional se fortalecen las acciones operativas enfocadas en garantizar la tranquilidad y la paz de las familias chiapanecas.

En su intervención, Aparicio Avendaño expresó que como lo ha instruido el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, desde la Mesa de Paz, todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia trabajan en unidad para mantener a Chiapas entre los estados más seguros del país, siempre alineados a la Estrategia Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Acciones operativas

Por su parte, el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, mencionó que la SSP mantiene una estrecha coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para llevar a cabo acciones operativas enfocadas en la prevención, atención y combate de conductas delictivas en todos los rincones de la entidad.