Fortalecen coordinación para acercar servicios

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer la certeza jurídica y modernizar los servicios públicos, el Instituto de la Consejería Jurídica participó en la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Chiapas y el Consejo Estatal de Notarios.

Este acuerdo representa un paso importante para facilitar el acceso de las y los chiapanecos a los servicios notariales, al permitir una atención más eficiente, con menores costos y tiempos de respuesta, además de fortalecer las estrategias de transparencia y combate a la corrupción.

El acto fue encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y contó con la presencia del presidente del Consejo Nacional del Notariado Mexicano A.C., Ricardo Vargas Navarro; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; el presidente del Consejo Estatal de Notarios, Ovidio Cortazar Ramos; la directora del Instituto Registral del Estado, Adriana Mercedes Ramos Díaz; así como autoridades estatales y representantes del gremio notarial.

Convenio

Durante su participación, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, destacó que este convenio consolida la coordinación entre las instituciones gubernamentales y el notariado chiapaneco, fortaleciendo los mecanismos que garantizan legalidad, seguridad jurídica y certeza para la población.

Asimismo, reconoció la labor que realiza el notariado chiapaneco, quienes en coordinación con la Subconsejería de Servicios a la Ciudadanía han sumado esfuerzos que permitirán continuar impulsando su profesionalización y avanzar en la modernización de los servicios, mediante la digitalización de procesos notariales y registrales.

El consejero jurídico subrayó que la suma de esfuerzos entre gobierno e instituciones fortalece la confianza ciudadana, contribuye al desarrollo económico y favorece la construcción de un Chiapas con mayor certeza jurídica y bienestar para todas y todos.