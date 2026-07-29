Fortalecen coordinación para atender la AVG

En seguimiento a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer la coordinación institucional para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) llevó a cabo el inicio del Proyecto para la Atención y Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, encabezado por la secretaria general, Dulce María Rodríguez Ovando.

El acto protocolario se realizó en el auditorio Rosario Castellanos de la Sede del Gobierno del Estado, con la participación de autoridades estatales, municipales, enlaces institucionales, organismos públicos y representantes de la sociedad civil, como parte de una agenda orientada a fortalecer la prevención, atención y seguimiento de las acciones en los municipios con declaratoria.

Durante su intervención, la titular de la SGGyM destacó que este proyecto representa el inicio de una respuesta coordinada y sostenida para atender una problemática que exige responsabilidad compartida entre instituciones, municipios y ciudadanía.

Acciones contundentes

El proyecto busca articular el trabajo entre dependencias estatales y los municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mediante la capacitación de servidoras y servidores públicos, el seguimiento sistemático de acciones y difusión permanente de contenidos preventivos con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y atención territorial.

Los municipios participantes con declaratoria son: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapa de Corzo y Villaflores, donde se fortalecerá la coordinación para avanzar en el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación.

La secretaria general reconoció que la violencia contra las mujeres en Chiapas requiere asumirse con seriedad institucional, diagnóstico claro y acciones sostenidas que permitan transformar las condiciones que la generan.

El proyecto contempla una inversión de 471 mil 641 pesos con 45 centavos y tendrá un periodo de ejecución de julio a noviembre de 2026, con acciones orientadas a fortalecer la atención institucional, la prevención, la difusión de rutas de atención y números de emergencia accesibles para mujeres, adolescentes y niñas.