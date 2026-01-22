Fortalecen coordinación para suministro de sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas fortalece la coordinación institucional para mejorar el suministro de sangre en hospitales ordinarios y rurales de la entidad, mediante la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud estatal y el Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona, que amplía la capacidad operativa y la atención oportuna a pacientes que requieren transfusiones.

Este acuerdo representa un avance relevante en la coordinación entre instituciones del sector salud para optimizar la gestión de la sangre, al ampliar la cobertura y mejorar la oportunidad en el acceso a sus componentes, particularmente en regiones con mayor dispersión geográfica.

La firma del convenio se enmarca en la estrategia impulsada por el director general del Seguro Social, maestro Zoé Robledo, orientada a modernizar y fortalecer de manera sustentable la red de bancos de sangre, a través de esquemas de colaboración que robustecen la capacidad operativa del sistema de salud.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, señaló que este acuerdo contribuye a fortalecer la capacidad resolutiva en materia de suministro de sangre, al consolidar el trabajo coordinado con instituciones públicas rectoras del sector salud.

Asimismo, destacó que el intercambio de servicios con el Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona permitirá una respuesta más eficiente ante situaciones de urgencia, así como mejorar la disponibilidad de grupos sanguíneos poco frecuentes, priorizando en todo momento la atención médica de la población chiapaneca.

El convenio beneficiará a hospitales ordinarios, como el Hospital General Regional (HGR) “XIV de Septiembre”, así como a unidades médicas rurales ubicadas en San Felipe Ecatepec, Motozintla, Mapastepec, Ocozocoautla, Ocosingo, Altamirano, Bochil y Venustiano Carranza.

Finalmente, el secretario de Salud en Chiapas, doctor Omar Gómez Cruz, reconoció la importancia de este tipo de acuerdos, al destacar que fortalecen la universalidad de los servicios y la política de Cero Rechazo en emergencias obstétricas.