Fortalecen Cultura de la Seguridad Nacional

Este martes se presentó la conferencia magistral “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional”, impartida por el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Juan Ignacio Hernández Velasco, comandante de la 31/a Zona Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

El acto se realizó en el auditorio del Centro de Desarrollo Comunitarios (Cedeco) antes Rastro Municipal, con la participación de elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil.

En el acto se destacó la importancia de estrechar lazos de colaboración entre el municipio y las Fuerzas Armadas, destacando

que estas pláticas permiten fortalecer la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.

Asimismo, agradeció la presencia de los directores de las áreas de Seguridad y Protección, así como el compromiso de los elementos que asistieron a la capacitación.

Se dijo que la conferencia tuvo como propósito dar a conocer las misiones generales de la Sedena y promover en la sociedad la cultura de seguridad nacional.

También buscó generar conciencia sobre la importancia de la identidad, unidad y cohesión nacional como ejes fundamentales para la protección y el bienestar de la ciudadanía.