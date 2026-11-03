Fortalecen cultura de prevención vial

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Plantel 13 Raudales Malpaso, fue sede de la jornada “Activa tu casco, activa tu vida: Por una comunidad segura sobre dos ruedas”, impulsada en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con el propósito de sensibilizar a las y los jóvenes sobre la importancia de la prevención de accidentes y el uso responsable de la motocicleta.

En representación del director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios, Luis Guadalupe Morales Ángeles, asistió el director académico, Rogelio Denis Castañeda, quien acompañó las actividades desarrolladas con la comunidad estudiantil.

Responsabilidad, clave

Denis Castañeda destacó que acercar este tipo de acciones a los planteles permite fortalecer entre las juventudes el autocuidado, la responsabilidad y la toma de decisiones que protejan su vida y la de quienes comparten la vía pública.

Durante la jornada, personal del Departamento de Educación Vial de la Guardia Estatal Vial y del Departamento de Proximidad Social de la SSP realizó dinámicas orientadas al uso correcto del casco y la prevención de accidentes.

La actividad contó también con la participación del Departamento de Salud y Protección Civil del Cecytech, sumando esfuerzos para promover una cultura de seguridad y cautela entre las y los estudiantes.

Finalmente, el colegio reconoció a la SSP por acercar estas acciones de sensibilización al Plantel 13 Raudales Malpaso y contribuir a que las juventudes cuenten con información y herramientas para una movilidad más segura y responsable.