Fortalecen desarrollo humano del personal con taller

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) a través del Departamento de Vinculación, realizó el taller “Superviviendo: Transformando la autoestima para impulsar la productividad y la eficiencia laboral”, dirigido al personal administrativo con el propósito de fortalecer habilidades socioemocionales que contribuyan a su bienestar y desempeño profesional.

En la sala de medios “Mtra. Carmen Velázquez Hernández”, el titular del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, manifestó que estas acciones formativas permiten construir entornos laborales más sanos y colaborativos, al promover la reflexión personal y el desarrollo de competencias que favorecen la eficiencia y la calidad en el servicio institucional.