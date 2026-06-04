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ChiapasTuxtla

Fortalecen diálogo con el sector educativo

Junio 04 del 2026
El Poder Judicial reafirma su compromiso de mantener una relación cercana con la comunidad. Cortesía
El Poder Judicial reafirma su compromiso de mantener una relación cercana con la comunidad. Cortesía

Con el objetivo de fortalecer el acercamiento con los distintos sectores sociales, y reconociendo el papel fundamental que desempeñan las y los docentes en la formación de una ciudadanía informada, participativa y comprometida, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, presentó el programa Acercando la Justicia al Pueblo durante un encuentro con maestras, maestros y representantes del sector educativo en la Escuela Preparatoria del Estado No. 7, en Tuxtla Gutiérrez.

Atención directa

En una atmósfera animada y entusiasta, Moreno Guillén destacó que, gracias a este programa, ha tenido la oportunidad de recorrer varios municipios del estado, escuchando de manera directa a los diversos sectores sociales y económicos para construir una verdadera justicia donde existan puentes de comunicación entre la sociedad y la institución, sin intermediarios que desvirtúen los objetivos de brindar una justicia cercana, transparente y humana.

Como parte de este ejercicio de cercanía institucional, el director de la Escuela Preparatoria del Estado No. 7, Mario Esteban Ruiz Orantes, brindó una calurosa bienvenida y celebró esta visita histórica en este centro educativo, que permite que todas y todos los participantes se sientan escuchados y una prioridad.

Por su parte, el coordinador de la Organización Estatal “Regeneración Magisterial y Ciudadana”, Jorge Pérez Pérez, realizó un amplio reconocimiento a la labor del presidente Juan Carlos Moreno Guillén, expresando que la justicia ahora sí es cercana; antes el Poder Judicial se veía como un edificio imposible para la ciudadanía, pero ahora con su trabajo y dedicación se está generando apertura, comunicación y cercanía al pueblo.

Importancia

De igual manera, se contó con la participación de la directora de la Primaria José María Morelos y Pavón, Amparo Velázquez Hernández, y de la maestra de Educación Especial, Magaly Corzo Rincón, quienes coincidieron en la importancia de estos espacios que vinculan a la sociedad y las instituciones, pero sobre todo, que escucha al pueblo y sus necesidades.

Con estos encuentros, el Poder Judicial reafirma su compromiso de mantener una relación cercana con la comunidad educativa, promoviendo espacios de diálogo que favorecen el intercambio de experiencias y el conocimiento mutuo.

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