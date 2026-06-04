Fortalecen diálogo con el sector educativo

Con el objetivo de fortalecer el acercamiento con los distintos sectores sociales, y reconociendo el papel fundamental que desempeñan las y los docentes en la formación de una ciudadanía informada, participativa y comprometida, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, presentó el programa Acercando la Justicia al Pueblo durante un encuentro con maestras, maestros y representantes del sector educativo en la Escuela Preparatoria del Estado No. 7, en Tuxtla Gutiérrez.

Atención directa

En una atmósfera animada y entusiasta, Moreno Guillén destacó que, gracias a este programa, ha tenido la oportunidad de recorrer varios municipios del estado, escuchando de manera directa a los diversos sectores sociales y económicos para construir una verdadera justicia donde existan puentes de comunicación entre la sociedad y la institución, sin intermediarios que desvirtúen los objetivos de brindar una justicia cercana, transparente y humana.

Como parte de este ejercicio de cercanía institucional, el director de la Escuela Preparatoria del Estado No. 7, Mario Esteban Ruiz Orantes, brindó una calurosa bienvenida y celebró esta visita histórica en este centro educativo, que permite que todas y todos los participantes se sientan escuchados y una prioridad.

Por su parte, el coordinador de la Organización Estatal “Regeneración Magisterial y Ciudadana”, Jorge Pérez Pérez, realizó un amplio reconocimiento a la labor del presidente Juan Carlos Moreno Guillén, expresando que la justicia ahora sí es cercana; antes el Poder Judicial se veía como un edificio imposible para la ciudadanía, pero ahora con su trabajo y dedicación se está generando apertura, comunicación y cercanía al pueblo.

Importancia

De igual manera, se contó con la participación de la directora de la Primaria José María Morelos y Pavón, Amparo Velázquez Hernández, y de la maestra de Educación Especial, Magaly Corzo Rincón, quienes coincidieron en la importancia de estos espacios que vinculan a la sociedad y las instituciones, pero sobre todo, que escucha al pueblo y sus necesidades.

Con estos encuentros, el Poder Judicial reafirma su compromiso de mantener una relación cercana con la comunidad educativa, promoviendo espacios de diálogo que favorecen el intercambio de experiencias y el conocimiento mutuo.