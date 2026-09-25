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ChiapasTuxtla

Fortalecen diálogo con el Sindicato de Trabajadores

Septiembre 25 del 2026
Reiteró que se continuarán promoviendo espacios de diálogo fin de fortalecer el servicio público. CP
Reiteró que se continuarán promoviendo espacios de diálogo fin de fortalecer el servicio público. CP

Con un espíritu de cordialidad, respeto y colaboración, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) recibió la presentación formal del Comité Central Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los canales de comunicación y coordinación institucional.

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Juntas Anticorrupción, la titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, dio la bienvenida a las y los integrantes del Comité Central Ejecutivo, encabezado por Olga Mabel López Pérez, secretaria general del Sindicato, y reconoció la importancia de mantener una relación institucional cercana, respetuosa y constructiva con quienes representan a las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

Diálogo permanente

Asimismo, destacó que el diálogo permanente constituye una herramienta fundamental para construir acuerdos, atender los asuntos institucionales con responsabilidad y fortalecer una administración pública sustentada en los principios de legalidad, transparencia, integridad, respeto y buen gobierno.

De igual forma, refrendó la disposición de la SAyBG para mantener abiertos los canales de comunicación y privilegiar, en todo momento, el entendimiento y la coordinación institucional.

Por su parte, la secretaria general del Comité Central Ejecutivo, Olga Mabel López Pérez, presentó formalmente a quienes lo integran y desempeñarán las distintas responsabilidades de la organización sindical.

El Comité está conformado por: Uvistano Orozco Merchung, secretario de Organización; Manuel Artemio Torres Flores, secretario de Conflictos; Reynol Toalá López, secretario de Escalafón; Yanet Aguilar Palacios, secretaria de Finanzas; Dulce Belén Cruz Gálvez, secretaria de Previsión Social; María de Lourdes Reyes Monterrosa, secretaria de Prestaciones Económicas; Ada Luz Pérez Gutiérrez, secretaria de Pensiones; Ana Laura Santiago Santiago, secretaria de Fomento a la Vivienda; Guadalupe Concepción Gómez Grajales, secretaria de Promociones Culturales y Políticas; Mario Enrique de la Cruz Velázquez, secretario de Prensa; Edwin López Cruz, secretario de Deportes, y María Guadalupe Ruiz Hernández, secretaria de Actas y Acuerdos.

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