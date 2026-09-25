Fortalecen diálogo con el Sindicato de Trabajadores

Con un espíritu de cordialidad, respeto y colaboración, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) recibió la presentación formal del Comité Central Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los canales de comunicación y coordinación institucional.

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Juntas Anticorrupción, la titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, dio la bienvenida a las y los integrantes del Comité Central Ejecutivo, encabezado por Olga Mabel López Pérez, secretaria general del Sindicato, y reconoció la importancia de mantener una relación institucional cercana, respetuosa y constructiva con quienes representan a las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

Diálogo permanente

Asimismo, destacó que el diálogo permanente constituye una herramienta fundamental para construir acuerdos, atender los asuntos institucionales con responsabilidad y fortalecer una administración pública sustentada en los principios de legalidad, transparencia, integridad, respeto y buen gobierno.

De igual forma, refrendó la disposición de la SAyBG para mantener abiertos los canales de comunicación y privilegiar, en todo momento, el entendimiento y la coordinación institucional.

Por su parte, la secretaria general del Comité Central Ejecutivo, Olga Mabel López Pérez, presentó formalmente a quienes lo integran y desempeñarán las distintas responsabilidades de la organización sindical.

El Comité está conformado por: Uvistano Orozco Merchung, secretario de Organización; Manuel Artemio Torres Flores, secretario de Conflictos; Reynol Toalá López, secretario de Escalafón; Yanet Aguilar Palacios, secretaria de Finanzas; Dulce Belén Cruz Gálvez, secretaria de Previsión Social; María de Lourdes Reyes Monterrosa, secretaria de Prestaciones Económicas; Ada Luz Pérez Gutiérrez, secretaria de Pensiones; Ana Laura Santiago Santiago, secretaria de Fomento a la Vivienda; Guadalupe Concepción Gómez Grajales, secretaria de Promociones Culturales y Políticas; Mario Enrique de la Cruz Velázquez, secretario de Prensa; Edwin López Cruz, secretario de Deportes, y María Guadalupe Ruiz Hernández, secretaria de Actas y Acuerdos.