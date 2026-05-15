Fortalecen diálogo con embajada de Malasia en México

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) del Gobierno del Estado de Chiapas sostuvo en Casa Chiapas, sede de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, una reunión bilateral con la Embajada de Malasia en México y representantes del sector palmero del estado, con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el funcionamiento del ecosistema del aceite de palma en México y Malasia, así como explorar oportunidades de colaboración entre ambas partes.

El encuentro permitió dialogar sobre áreas de oportunidad para el fortalecimiento del sector, sobre todo en materia de transferencia tecnológica, acceso a maquinaria especializada y transferencia de semillas adecuadas para las condiciones climáticas y de cultivo de la región.

Durante la reunión, el embajador de Malasia en México, Jamal Sharifuddin Bin Johan, señaló que este tipo de encuentros permiten estudiar oportunidades de cooperación y resolver dudas sobre las buenas prácticas implementadas en Malasia para la producción de aceite de palma. También se comprometió a compartir con la Junta de Aceite de Palma de Malasia las inquietudes, comentarios y propuestas expresadas por los productores mexicanos, además de invitarlos a participar en programas y seminarios internacionales especializados en el sector.

Desafíos importantes

Por su parte, el titular de la SEyT, Luis Pedrero González, destacó que Chiapas es el principal productor nacional de aceite de palma, al concentrar el 56 por ciento de la producción del país. No obstante, reconoció que el cultivo y procesamiento enfrentan desafíos importantes, desde factores climáticos hasta limitaciones tecnológicas, por lo que consideró que este tipo de diálogos internacionales representan una oportunidad para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector.

Durante el intercambio, productores mexicanos expusieron diversas inquietudes relacionadas con la tecnología utilizada en México, la posibilidad de acceder de manera directa a maquinaria fabricada en Malasia sin intermediarios, así como la necesidad de financiamiento para mantener e impulsar la producción.

Acompañamiento

La reunión contó con el acompañamiento de la Representación del Gobierno del Estado de Chiapas en la Ciudad de México, encabezada por Kenia Arroyo Muñiz, quien destacó la importancia de que Casa Chiapas continúe consolidándose como un espacio de encuentro estratégico para impulsar vínculos internacionales, generar puentes de cooperación y promover el diálogo entre gobiernos, embajadas y sectores productivos en beneficio del desarrollo económico del estado.

En la reunión participaron representantes del sector productivo y agroindustrial, entre ellos Lucio Lastra Escudero, presidente del consejo directivo de FemexPalma; Javier Livera Leal, de Comexpalma; Sergio Lucio Villalón, de Aceites y Derivados La Esperanza; Roberto Marín Estrada; Miguel Coutulenc, de Agroindustrias Uumbal; José Pascual Coello, de Productores Zitihuatl; y Néstor Delgado, de Agrotrópico.