Fortalecen diálogo con la comunidad jurídica

Con el propósito de mantener una justicia cercana y transparente, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo un encuentro con el gremio de abogadas y abogados del municipio de Comitán, en el marco de su agenda de trabajo por los distritos judiciales de la entidad.

Durante esta reunión, integrantes de la Barra Comiteca de Abogados, el Colegio Comiteco de Abogados, la Asociación de Abogados Komi-tlán y la Asociación de Abogados Balún Canán, expusieron inquietudes, necesidades y propuestas relacionadas con la labor jurisdiccional, además de reconocer la apertura y disposición del Poder Judicial para escuchar y generar espacios de diálogo directo con quienes ejercen la abogacía en la región.

En este contexto, el magistrado presidente destacó que uno de los principales objetivos de estas jornadas es acercar la justicia al pueblo y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. “La población necesita saber qué hacemos las y los juzgadores; necesita sentir confianza y cercanía” señaló, al tiempo de añadir que esta acción fortalece la campaña institucional de La Justicia es La Paz.

Asimismo, subrayó la importancia de que las y los litigantes acompañen este proceso desde una perspectiva de humanismo judicial, de manera particular en materia familiar, donde se impulsan nuevas políticas y modelos de atención que ponderen la empatía, en beneficio de niñas, niños, adolescentes (NNA) y familias en situación de vulnerabilidad.

En su mensaje, Moreno Guillén anunció la ampliación de proyectos para fortalecer los servicios en la sede judicial de Comitán, lo cual permitirá contar con mejores herramientas para la labor jurisdiccional, en conjunto con el ejercicio profesional del Derecho.