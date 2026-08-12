Fortalecen diálogo con presidentes y representantes

Con el propósito de fortalecer los canales de comunicación, coordinación y colaboración entre el gobierno del estado y el sector empresarial, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), participó en una reunión de trabajo con presidentes y representantes de organismos empresariales de Chiapas.

Durante el encuentro, la titular de la SAyBG destacó la importancia de mantener una relación cercana y permanente con el sector empresarial, a fin de escuchar sus inquietudes, conocer sus propuestas y fortalecer las acciones encaminadas a consolidar una administración pública transparente, eficiente y apegada a la legalidad.

Presentes

En la reunión estuvieron presentes Geovani Rosales Morales, en representación del secretario de Economía y Economía del estado; Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas A.C. (AMHM) Tuxtla Gutiérrez; Cristhian Jonathan Pérez Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); y Juan Antonio Ramírez, en representación del presidente de la Asociación de Antros, Bares y Restaurantes (Abartux).

Romero Basurto hizo un llamado a los representantes del sector empresarial a no permitir ni normalizar actos de corrupción y, en caso de identificar alguna conducta irregular, realizar la denuncia correspondiente ante las instancias competentes. Señaló que la participación ciudadana y empresarial es fundamental para prevenir y combatir prácticas que vulneren la legalidad y confianza en las instituciones.

Invitan a denunciar

Asimismo, destacó que denunciar permite activar los mecanismos institucionales de atención, investigación y, en su caso, sanción, por lo que invitó a las y los empresarios a acercarse a las autoridades cuando tengan conocimiento de posibles actos de corrupción.

La SAyBG refrendó su disposición para mantener puertas abiertas al sector empresarial, privilegiando el diálogo, prevención y atención oportuna de sus planteamientos.

Con estas acciones, el Gobierno de la Nueva ERA reafirma su compromiso de construir instituciones más transparentes, fortalecer la participación de la sociedad y promover una cultura de cero tolerancia a la corrupción, donde gobierno, empresas y ciudadanía sumen esfuerzos en favor de un Chiapas con mayor legalidad, confianza y bienestar.