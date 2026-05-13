Fortalecen diálogo por justicia más cercana

Entre muestras de afecto y en un ambiente concurrido y participativo, Acala le dio la bienvenida al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, quien, acompañado por la presidenta municipal, María Patricia Coello Zapata; autoridades municipales, personas juzgadoras y defensoras públicas, presentó el programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, iniciativa que ha impulsado la confianza y la participación ciudadana.

En un municipio reconocido por sus tradiciones y su profundo sentido comunitario, la población se dio cita para escuchar, dialogar y generar comunidad, reflejando el incremento del interés ciudadano, que responde al llamado de construir una justicia sensible a las necesidades reales del pueblo.

Frente a este nutrido público, Moreno Guillén agradeció a la presidenta y a las y los acaltecos el cálido recibimiento, así como la disposición de participar y conocer las políticas públicas que ponderan el diálogo, y en las que se privilegia la mediación y la conciliación; lo que permite una justicia más pronta, expedita y real.

De igual manera, manifestó que, con la convicción de dar voz a las comunidades, desde el Poder Judicial se emprendió la mecánica de salir a todos los municipios, llevando un mensaje que permita interactuar y entender más a la población. “Es muy diferente agarrar un expediente frío, a escuchar, a conocer lo que viven las personas afuera, lo que realmente están sufriendo”, señaló.

Durante esta jornada, la alcaldesa Coello Zapata destacó el impulso a favor de la justicia en esta administración, y reconoció al magistrado Moreno Guillén, por ser el primer titular del Poder Judicial en visitar Acala, un municipio de paz que hoy lo recibe con los brazos abiertos.

En este sentido, la representante ciudadana, Francisca Verónica Tovilla, y el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Acala, Jesús Vázquez Vargas, agradecieron al magistrado presidente, el generar espacios donde la población pueda conocer a sus autoridades, ser acompañada, exponer inquietudes y ser escuchada.