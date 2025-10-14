Fortalecen el acopio y la calidad de la leche del bienestar

Representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y del Programa Leche para el Bienestar sostuvieron un encuentro con líderes ganaderos para reforzar la calidad y el acopio de leche, garantizar precios justos y optimizar la recolección en todo el estado.

El titular de la SAGyP, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó que el objetivo es integrar a todos los productores bajo un esquema transparente y competitivo, que asegure ingresos dignos a las familias ganaderas. Recordó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar instruyó respaldar decididamente al sector lechero, como parte de la transformación del campo chiapaneco.

El representante de Leche para el Bienestar, Caleb López López, informó que el programa pagará 11.50 pesos por litro. En la reunión se acordó ver cómo sumar aportaciones municipales para el precio de la leche, que puede ser aportado en mejora genética del hato y equipamiento. La estrategia para acoVpio incluirá tres centros regionales —Norte, Centro y Costa— con tanques reutilizados y puntos intermedios para mantener la cadena de frío.

“Con el trabajo conjunto de municipios, uniones ganaderas y el Gobierno Federal, lograremos una ganadería más sólida y sostenible”, afirmó Barba Arrocha, acompañado del subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz, y de Aubert Cernuda Sangeado, presidente del grupo Gavatt y del Centro de Acopio de Leche en Juárez, Chiapas.