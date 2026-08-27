Fortalecen el apoyo al campo con fertilizante

Desde el lienzo charro Santa Catarina La Grande de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de la secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez; el fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el secretario del Campo, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, encabezó la entrega de fertilizante en beneficio de tres mil mujeres productoras de Villaflores.

Durante el evento en el que también estuvieron la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González y Adriana Mercedes Ramos Díaz, directora del Instituto Registral del estado de Chiapas, se destacó que el campo es fundamental para la economía y para garantizar los alimentos de las familias, por lo que apoyar a quienes trabajan la tierra es una prioridad.

Es un impulso

La alcaldesa resaltó el papel de las mujeres productoras, quienes contribuyen a la economía familiar y a la producción de alimentos, y señaló que este apoyo representa un impulso para continuar trabajando sus parcelas, especialmente ante el incremento de los costos de producción y las condiciones climáticas.

Asimismo, Valeria Rosales reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a Villaflores y al sector productivo, destacando que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal permite acercar apoyos a las comunidades y fortalecer a las familias que viven del campo.